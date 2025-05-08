В Тольятти 16-летний мотоциклист не уступил и влетел в BMW

В Автозаводском районе Тольятти 8 мая в ДТП пострадал водитель мотоцикла, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, происшествие случилось примерно в 13:38. 16-летний парень на мотоцикле Enduro двигался по бульвару Приморский и не уступил дорогу на равнозначном перекрестке иномарке под управлением 51-летнего мужчины.

Водитель мотоцикла с места ДТП госпитализирован.