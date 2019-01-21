Суд: реклама "Кошелев-проекта" с Яковом Моисеевичем никого не оскорбляла

Компания "Кошелев-Проект Самара" смогла отбиться от претензий самарского управления Федеральной антимонопольной службы, посчитавшей, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет евреев.

Из материалов КАД ВАС, речь идет о рекламе, ротировавшейся на местных телеканалах и радиостанциях в 2016 году. Ролик содержал текст: "Ну что, Яков Моисеевич, больше мы за вашу квартиру платить не будем. Зачем снимать, если можно купить?! Квартиры от 5500 рублей в месяц".

В ФАС поступили три заявления от граждан, посчитавших, что данная реклама содержит оскорбительные образы и выражения в отношении евреев. Один из заявителей — Борис Кехман — был признан потерпевшим по административному делу.

Четверо из 10 членов экспертного совета УФАС согласились с тем, что в ролике содержатся оскорбительные образы. "Создатели рекламы формируют совершенно определенный стереотип — "евреи традиционно живут на нетрудовые доходы" или "если рантье, то еврей", — указывалось в заключении одного из экспертов.

Также ФАС направило запросы в 22 еврейские общественные организации региона. Ответ пришел от четырех из них. При этом одна из организаций отказалась давать оценку. Самарский еврейский национальный центр заявил, что в тексте рекламы отсутствует явный антисемитский подтекст. А организации "Хевра Кадиш" и "Забота-Хэсэд Эстер" посчитали ролик оскорбительным и некорректным.

Этого хватило, чтобы в апреле 2017 г. антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей. На компанию был наложен штраф в 300 тыс. рублей.

Однако акционерное общество обратилось в самарский арбитраж, представив в том числе результаты лингвистического исследования, согласно которому реклама "не содержит оскорбительных или непристойных образов, сравнений и выражений в отношении какой-либо национальности, в том числе еврейской. В тексте отсутствует какая-либо образная и оценочная характеристика персонажей. Иронического образа в рекламе не имеется. В рекламе отсутствуют признаки антисемитизма".

В компании также обратили внимание суда на то, что решение ФАС выносилось на основании заявлений трех человек, мнения двух из 22 региональных еврейских обществ и четырех из 10 членов экспертного совета ведомства.

Самарский арбитраж согласился с доводами компании и отменил решение УФАС. Ведомство безуспешно попыталось доказать оскорбительность рекламного ролика в апелляционной, а затем и кассационной инстанциях. 17 января Верховный суд отказал ведомству в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.