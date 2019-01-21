16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд: реклама "Кошелев-проекта" с Яковом Моисеевичем никого не оскорбляла Владельцу участка в парке 60-летия Советской власти предложат землю у "Самара Арены" или в Заречье Utair в 2019 г. откроет рейс Уфа - Самара В Самаре пройдет Всемирный день "Халяль" "КРОНЕ-Автоматика" запустит в Самаре производство дозирующих контроллеров

Экономика и бизнес

Суд: реклама "Кошелев-проекта" с Яковом Моисеевичем никого не оскорбляла

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати

Компания "Кошелев-Проект Самара" смогла отбиться от претензий самарского управления Федеральной антимонопольной службы, посчитавшей, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет евреев.

Из материалов КАД ВАС, речь идет о рекламе, ротировавшейся на местных телеканалах и радиостанциях в 2016 году. Ролик содержал текст: "Ну что, Яков Моисеевич, больше мы за вашу квартиру платить не будем. Зачем снимать, если можно купить?! Квартиры от 5500 рублей в месяц".

В ФАС поступили три заявления от граждан, посчитавших, что данная реклама содержит оскорбительные образы и выражения в отношении евреев. Один из заявителей — Борис Кехман — был признан потерпевшим по административному делу.

Четверо из 10 членов экспертного совета УФАС согласились с тем, что в ролике содержатся оскорбительные образы. "Создатели рекламы  формируют совершенно определенный стереотип — "евреи традиционно живут на нетрудовые доходы" или "если рантье, то еврей", — указывалось в заключении одного из экспертов.

Также ФАС направило запросы в 22 еврейские общественные организации региона. Ответ пришел от четырех из них. При этом одна из организаций отказалась давать оценку. Самарский еврейский национальный центр заявил, что в тексте рекламы отсутствует явный антисемитский подтекст. А организации "Хевра Кадиш" и "Забота-Хэсэд Эстер" посчитали ролик оскорбительным и некорректным.

Этого хватило, чтобы в апреле 2017 г. антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей. На компанию был наложен штраф в 300 тыс. рублей. 

Однако акционерное общество обратилось в самарский арбитраж, представив в том числе результаты лингвистического исследования, согласно которому реклама "не содержит оскорбительных или непристойных образов, сравнений и выражений в отношении какой-либо национальности, в том числе еврейской. В тексте отсутствует какая-либо образная и оценочная характеристика персонажей. Иронического образа в рекламе не имеется. В рекламе отсутствуют признаки антисемитизма".

В компании также обратили внимание суда на то, что решение ФАС выносилось на основании заявлений трех человек, мнения двух из 22 региональных еврейских обществ и четырех из 10 членов экспертного совета ведомства.

Самарский арбитраж согласился с доводами компании и отменил решение УФАС. Ведомство безуспешно попыталось доказать оскорбительность рекламного ролика в апелляционной, а затем и кассационной инстанциях. 17 января Верховный суд отказал ведомству в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3