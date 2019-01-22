В 2019 г. в Самарской области планируют удовлетворить права 784 дольщиков

За 2019 г. министерство строительства Самарской области планирует сократить количество проблемных "долевок" с 38 до 30 и удовлетворить права 784 дольщиков. Об этом рассказала замминистра строительства региона Галина Кудинова во вторник, 22 января, на заседании профильного комитета губернской думы.

Помимо этого, по ее словам, уже подготовлена стратегия работы с обманутыми дольщиками. "Работа будет более системной. Мы проведем классификацию проблемных объектов. Основные моменты: наличие решения в стадии реализации, а также оценка объема затрат на одного обманутого дольщика при реализации одного или другого подхода, — сообщила Галина Кудинова и добавила, — Раньше мы такие вещи не сопоставляли".

Также она сообщила, что министерство планирует провести анализ исполнения застройщиками обязательств по проведенным конкурсам.

В завершение Галина Кудинова заметила: "Мы понимаем, что в 2019 году проблему обманутых дольщиков не решим". Так что работать с этой категорией граждан минстрой планирует и в 2020 году.

Напомним, для Самарской области проблема обманутых дольщиков — одна из самых острых. Несколько лет назад регион занимал первое место в стране по количеству таких граждан.

Действующий губернатор Дмитрий Азаров держит ситуацию с обеспечением жильем обманутых дольщиков на личном контроле. За прошедший год он провел несколько масштабных встреч, участие в которых принимали граждане, представители профильных ведомств и застройщики.

Новый министр строительства Самарской области Евгений Чудаев в конце прошлого года проводил встречи с инициативными группами дольщиков проблемных объектов в ежедневном режиме.

За период с конца октября 2017 г. до конца 2018 г. в Самарской области было введено в эксплуатацию десять проблемных объектов, удовлетворены права участников долевого строительства по 13 домам. Таким образом, свои квартиры получили 1476 человек.