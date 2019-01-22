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Преступления Происшествия

Обвиняемому в убийстве и изнасиловании семилетней девочки продлили арест

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре продлили арест 23-летнему Николаю Захарову, обвиняемому в убийстве и изнасиловании ребенка, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, тело семилетней девочки с признаками удушения и травмой головы нашли утром 21 июля 2018 г. на пересечении улиц Карбышева и Блюхера. Девочка пропала вечером 20 июля, ее искали до утра.

24 июля задержали Захарова, жившего в соседнем доме. На допросе он дал признательные показания и рассказал, что изнасиловал и убил ребенка, а потом спрятал тело на заброшенном стадионе.

Мужчина находится под стражей уже больше полугода. Самарский райсуд продлил ему арест на месяц — до 21 февраля. Скоро дело могут передать в суд.

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