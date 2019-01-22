Дмитрий Азаров: Жигулевск может стать жемчужиной оздоровительного туризма Самарской области

Во вторник, 22 января, губернатор Дмитрий Азаров провел первое заседание рабочей группы по комплексному развитию Жигулевска. В нее вошли члены областного правительства, почетные граждане города, руководители предприятий, сообщает твиттер департамента информполитики.

На заседании обсудили конкретные шаги по развитию муниципалитета. Основные направления перспективного развития обозначил глава города Дмитрий Холин — сделать Жигулевск центром регионального туристического кластера, развивать высокотехнологичные производства и продолжить развивать жилищное строительство, чтобы привлечь желающих жить в Экограде.

Напомним, губернатор поставил задачу главе Жигулевска по созданию туристического кластера на территории города. По мнению Дмитрия Азарова, Жигулевск может стать жемчужиной оздоровительного туризма Самарской области.

У города хорошие перспективы развития и других туристических направлений. Так, речь идет о событийном туризме (фестивали "Жигулевская вишня", "Волга. Возвращение к истокам", экомарафон, лыжная гонка, трейлраннинг "Самарская лука"). Не менее перспективен спортивный и экстремальный туризм ("Жигулевская кругосветка", спортивное ориентирование, скалолазание, парапланеризм) и экологический туризм (национальный парк "Самарская лука").

Еще одно важнейшее направление — развитие в Жигулевске высокотехнологичной промышленности.

"Уникальная логистика, соседство с крупнейшим мегаполисом, одним из ядер самарско-тольяттинской агломерации, дает возможности для развития инновационной экономики", — отметил Дмитрий Азаров.

На заседании также рассматривались перспективы создания в городе горнолыжного комплекса, оздоровительного санатория и фестивальной поляны между Жигулевском и селом Бахилово. Эти объекты, по мнению городских властей, смогут привлечь жителей со всей Самарской области.

Выслушав предложения главы города, Дмитрий Азаров отметил, чтобы Жигулевск стал центром оздоровительного туризма Самарской области, необходимо разработать четкий перспективный план по каждому объекту.

"Это должен быть конкретный документ, не сказочный. Чтобы он не стал еще одной легендой Жигулевских гор. Каждый пункт должен иметь экономическое и финансовое обоснование. Пустой документ мне не нужен, я под ним свою подпись не поставлю", — подчеркнул губернатор.

По итогам заседания рабочей группы Дмитрий Азаров сформулировал ряд протокольных поручений. В последующие несколько недель участникам заседания предстоит проработать все указанные в представленном сегодня документе направления.

"Коллеги, за короткий срок проведена большая работа. Понимаю, что это плод совместной деятельности всех присутствующих. Рассчитываю, что в обозначенные сроки мы доработаем необходимые направления и утвердим план мероприятий", — подводя итоги совещания, резюмировал глава региона.