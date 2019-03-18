"Нова" "в сухую" проиграла "Кузбассу" - 0:3

Волейбольная "Нова" на выезде уступила идущему на втором месте суперлиги "Кузбассу" в трех партиях, сообщает пресс-служба волжан.

Уже в первом сете хозяева площадки смогли навязать гостям свои условия игры. "Кузбасс" мощно подавал и был убедителен в атаке. Волжане не справились с приемом и с выбитых мячей имели большие проблемы с набором очков. Блок хозяев площадки раз за разом "чехлил" оппонентов — 25:15.

В начале второй партии "Нова" смогла завязать равную борьбу, но не справившись с подачей Подлесных наша команда вновь потеряла нить игры и позволила "Кузбассу" отпраздновать победу и во втором сете — 25:18.

Переломить ход матча "Нове" не удалось и в третьей партии. Волжане продолжили испытывать проблемы на приеме, что в конечном итоге и не позволило им претендовать на победу в этой встрече. "Кузбасс" действовал стабильно, не допуская излишних ошибок — 25:14 и 3:0 по партиям.