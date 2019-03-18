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В Самаре пассажир автобуса угрожал пистолетом кондуктору, попросившему оплатить проезд

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 марта, днем пассажир автобуса №67 угрожал пистолетом кондуктору, попросившему его оплатить проезд, сообщают очевидцы в соцсети.

"Срочно! В автобусе маршрут 67, который сейчас едет к Меге, находится мужчина, угрожавший кондуктору пистолетом в ответ на просьбу кондуктора оплатить проезд. Это мужчина 40-45 лет, волосы темные, одет в черные джинсы, темно-синюю куртку. Надо разобраться!" - написала встревоженная женщина.

Информацию о происходящем в общественном транспорте женщине передал ее сын, ехавший в том же автобусе. По словам автора публикации, увидев происходящее, мальчик покинул автобус на первой же остановке.

На публикацию отреагировали в ГУ МВД по Самарской области. "Информирую вас, что сотрудники полиции установили автобус, опросили водителя и кондуктора. В настоящее время собран материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - написали представители областного полицейского Главка.

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