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Культура

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию с инфарктом

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В минувшую пятницу, 15 марта, президент клуба авторской песни им. Валерия Грушина 77-летний Борис Кейльман попал в реанимацию с инфарктом, сообщает samara.kp.ru. Информацию подтвердила изданию дочь Бориса Кейльмана Мария.

"На заседании у отца остановилось сердце. Это было ужасно. Заседание даже не остановили. Врачи приехали вовремя, но сейчас он находится тяжелом состоянии", - рассказала Мария Кейльман.

По словам Марии Кейльман, ее отца хотят сместить с должности президента клуба им. Валерия Грушина и забрать у него возможность контролировать организацию Грушинского фестиваля.

"Клуб разделился на два лагеря. Фактический идет рейдерский захват клуба и Грушинского фестиваля. На том заседании голосовали за принятие устава, полностью лишающего Бориса Рафаиловича полномочий президента Грушинского клуба. Его подвели его же друзья, вице-президент клуба Ирина Зверева и Сергей Ильин", - поделилась Кейльман.

Она отметила, что решение по уставу принято не было. Пока факта снятия Бориса Кейльмана с поста президента нет. Итоговое решение должно быть принято на ближайшем собрании организации. Оно состоится в апреле этого года.

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