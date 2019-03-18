Назначены два замминистра образования

Заместителями министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна в феврале назначены Елена Пинская и Ольга Лысикова, сообщает "Самарское обозрение".

Пинская в последние три года возглавляла департамент образования Тольятти, а Лысикова более 10 лет работала заместителем главы Волжского района по социальным вопросам.

Акопьян возглавил минобр в октябре прошлого года. На тот момент у министра должно было быть четыре заместителя, однако в течение нескольких лет были заняты кресла лишь двух.

Одним из них была Светлана Бакулина, которая одновременно возглавляла департамент по надзору и контролю в сфере образования. Другим - глава департамента ресурсного обеспечения образования, организационной и информационной деятельности Михаил Татаринцев.

Недавно Михаил Татаринцев перешел на аналогичную должность в министерстве энергетики и ЖКХ, а его место занял Андрей Пикалов из департамента управления делами губернатора.