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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова объявила о расставании с тренером Симоном Гоффеном

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Симоном Гоффеном, сообщает championat.com. Они работали вместе с ноября 2016 года. В 2017 г. Анастасия выиграла турниры в Монтеррее, Рабате и Гонконге, а в 2018 г. завоевала трофей в Страсбурге.

"Это нелегко, но, к сожалению, я должна объявить, что мы с Симоном решили расстаться после нескольких лет прекрасной работы и успеха. Хочу поблагодарить его за все, что он сделал. Желаю ему всего лучшего в будущем", — написала Павлюченкова в Twitter.

За карьеру уроженка Самары выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде. В обновленном рейтинге WTA она занимает 33-ю строчку.

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