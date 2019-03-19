Анастасия Павлюченкова объявила о расставании с тренером Симоном Гоффеном

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Симоном Гоффеном, сообщает championat.com. Они работали вместе с ноября 2016 года. В 2017 г. Анастасия выиграла турниры в Монтеррее, Рабате и Гонконге, а в 2018 г. завоевала трофей в Страсбурге.

"Это нелегко, но, к сожалению, я должна объявить, что мы с Симоном решили расстаться после нескольких лет прекрасной работы и успеха. Хочу поблагодарить его за все, что он сделал. Желаю ему всего лучшего в будущем", — написала Павлюченкова в Twitter.

За карьеру уроженка Самары выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде. В обновленном рейтинге WTA она занимает 33-ю строчку.