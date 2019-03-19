В Самаре мужчина упал с девятого этажа головой в снег

Утром во вторник, 19 марта, с девятого этажа дома № 42 по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина, передает ТРК "Терра".

В результате ЧП он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Головой мужчина ушел в глубокий снег, что и спасло ему жизнь.

Свидетелям падения, поспешившим на помощь, мужчина представился Андреем, сообщил, что упал с девятого этажа случайно и попросил помощи.

Бригада "скорой помощи" приехала быстро, но двум хрупким девушкам-фельдшерам и пожилому водителю не удалось извлечь пострадавшего из сугроба. Им помогли очевидцы ЧП и водители проезжавших мимо автомобилей.

Чуть позже прибыл наряд полиции для опроса местных жителей.

Мужчина был доставлен в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.