Трансгруз не смог вернуть разрешение на строительство 25-этажки на ул. Самарской/Ульяновской

ООО "Специализированный застройщик (СЗ) "Трансгруз" не смогло в суде добиться возврата разрешения на строительство 25-этажного жилого дома в границах ул. Самарской, Ульяновской и Галактионовской в Ленинском районе Самары. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Напомним, участок в 2,6 тыс. кв. м принадлежит ООО "СЗ "Трансгруз" и предназначен для объектов жилой застройки, а именно многоквартирных домов свыше четырех этажей в пределах исторической части города.

29 августа 2016 г. глава Самары Олег Фурсов выдал ООО "СЗ "Трансгруз" разрешение на строительство на этом земельном участке 25-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трехуровневым подземным паркингом. Срок действия разрешения - до 29 августа 2019 года. Однако постановлением администрации Самары от 20 сентября 2017 г. это разрешение было отменено.

С таким решением мэрии СЗ "Трансгруз" не согласился и в декабре 2017 г. обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о признании этого решения мэрии незаконным. Суд требования компании удовлетворил, сославшись на то, что по состоянию на сентябрь 2017 г. полномочия по выдаче разрешений на строительство в Самаре находились у регионального минстроя. Соответственно, администрация города якобы не могла принять решение об отмене разрешения на строительство, поскольку этот вопрос был уже не в ее компетенции.

Однако апелляционная инстанция в октябре 2018 г. пришла к иным выводам, с которыми впоследствии - в марте 2019 г. - согласился и Арбитражный суд Поволжского округа. Так, по мнению 11 арбитражного апелляционного суда, решение администрации легитимно, поскольку было принято "в порядке самоконтроля в целях устранения нарушений действующего законодательства".

Помимо этого, у ООО "СЗ "Трансгруз" и департамента градостроительства Самары по невыясненным причинам оказались разные градостроительные планы земельного участка (ГПЗУ) под застройку. Так, в ГПЗУ, представленном компанией, не было информации о пересечении зон предполагаемого к строительству здания и охранных зон объектов культурного наследия. При этом, согласно ГПЗУ, хранящемуся в департаменте, территория, на которой Трансгруз планировал вести строительство, частично накладывается на охранную зону объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки Самарской площади".

Этажность зданий, возводимых в границах объектов культурного наследия, серьезно ограничена. Вместе с тем, согласно разрешению на строительство, выданному ООО СЗ "Трансгруз", компания намеревалась построить на этом участке здание высотой 25 этажей.

Все это легло в основу принятия апелляционным судом решения об отказе в удовлетворении требований Трансгруза.

На момент публикации материала получить комментарий в СЗ "Трансгруз" и выяснить, намерена ли компания продолжить судебные разбирательства, не удалось.

В настоящее время площадка под строительство огорожена забором. Строительство, по информации Волга Ньюс, не ведется.