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Преступления Происшествия

Бдительные сотрудники банка в Тольятти уберегли миллионы пенсионерки от мошенников

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти работники банковского учреждения предотвратили хищение 2 млн рублей у местной жительницы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале апреля на телефон 69-летней местной жительницы поступили звонки от якобы сотрудников ФСБ. Неизвестные сообщили, что кто-то хочет похитить деньги женщины. Для их спасения лже-правоохранители предложили пенсионерке перевести сбережения на указанный номер карты. Женщина пришла в банк и, действуя по инструкции злоумышленников, попыталась снять наличные денежные средства в размере 2 млн рублей.

"Благодаря бдительности работников банка, попытка мошеннических действий была пресечена. Со слов представителей финансового учреждения, они обратили внимание на тревожное состояние клиентки. Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, которыми на регулярной основе доводятся до сведения всех работников банка, как действовать в подобных ситуациях, уточнили, для чего так срочно потребовалась такая денежная сумма. Женщина сначала сказала, что на лечение, а потом призналась, что делает это якобы по инструкции представителей правоохранительных органов. После этого, работники банка приостановили действия по обслуживанию клиента и вызвали полицию. После общения с сотрудниками органов внутренних дел женщина поняла, что чуть было не стала жертвой мошенников", — отмечается в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

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