В Кировском районе Самары водитель электромопеда сбил 70-летнего пешехода

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Во вторник, 22 апреля, в 6:40 в Кировском районе Самары в ДТП с электромопедом пострадал 70-летний мужчина, переходивший дорогу вне светофоров и пешеходных дорожек, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области