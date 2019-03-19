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Назначены четверо судей Шестого кассационного суда

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента РФ Владимира Путина назначены четверо судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции: судья Ульяновского областного суда Надежда Костюнина, судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Вячеслав Кувшинов, судьи Самарского облсуда Марина Пискунова и Светлана Посохова.

Напомним, председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции назначен Александр Ефанов.

Суд будет размещаться на Крымской площади в Самаре и должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Штатная численность судей составит 113 человек.

Пока идут формирование состава суда, а также ремонт здания, где он разместится.

Ранее ВККС объявила об открытии для суда вакантных должностей четырех заместителей председателя и 83 судей.

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