Главу МУП "ЖЭС" заподозрили в мошенничестве с квитанциями

Прокуратура заподозрила назначенного в рамках дела о банкротстве внешнего управляющего МУП "ЖЭС" Наталью Гасанову в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") при выставлении в январе счетов за отопление и горячее водоснабжение, пишет "КоммерсантЪ".

В счетах содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания услуг и повышенный норматив потребления тепловой энергии на подогрев воды. Материалы проверки надзорный орган передал в МУ МВД России "Сызранское". 1 января МУП перешел на прямые расчеты с потребителями. На сайте муниципального предприятия ранее была опубликована информация об ошибках, допущенных в счетах за январь. Организация просила не производить оплату по квитанциям и обещала скорректировать данные.

Напомним, иск о банкротстве ЖЭСа, имевшего статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в июле прошлого года подал владелец Сызранской ТЭЦ - ПАО "Т Плюс". Спустя несколько месяцев на предприятии ввели внешнее управление. Долг оператора городских тепловых сетей перед "Т Плюс" превышает 900 млн рублей. Тем же летом имущество ЖЭСа и статус ЕТО постановлением городской администрации во главе с Николаем Лядиным безвозмездно были переданы ООО "Энергетик". После обращения "Т Плюс" в комитет ЖКХ Госдумы РФ Федеральная антимонопольная служба признала присвоение "Энергетику" статуса ЕТО незаконным. Как говорилось в январском преду­преждении ФАС, соответствующее постановление администрации в течение двух месяцев должно быть отменено и проведен новый конкурс. Сейчас все договоры, по которым к "Энергетику" переходило имущество муниципального предприятия, расторгнуты. Однако, как пояснили в "Т Плюс", фактически компания продолжает его эксплуатацию. В арбитражном суде Наталья Гасанова пытается "истребовать имущество из чужого незаконного владения". Около недели назад "Энергетик" подал иски о ненадлежащем исполнении ЖЭСом обязательств по договору возмездного оказания услуг. Подробности не раскрываются.

В январе по инициативе "Т Плюс" сызранское СУ МУ МВД России возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа бывших руководителей МУП "ЖЭС" по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). В текущем месяце основной кредитор предприятия обратился к прокурору Самарской области Константину Букрееву с просьбой разобраться в ситуации с теплоснабжением в Сызрани. Администрация города отказалась отвечать на вопросы издания о претензиях прокуратуры к внешнему руководству МУПа, отметив, что не в ее компетенции это делать.

Как ответила "Ъ" Наталья Гасанова, путаница в квитанциях при переходе на прямые расчеты произошла из-за недостоверных данных, которые представили управляющая организация УК "Центр" и "Энергетик".

"В феврале МУП "ЖЭС" получило представление от прокуратуры по поводу некорректно выставленных квитанций, и все нарушения были устранены. Жителям сделан перерасчет, он отражен в квитанциях за февраль", - пояснила Гасанова.

По мнению юристов, в случае возникновения уголовного дела состав действующего руководства ЖЭСа останется прежним до вынесения судом приговора, однако кредиторы организации, не дожидаясь его, могут попытаться отстранить управляющего через суд. Если вина управляющего будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.