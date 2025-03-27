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ЖКХ и благоустройство Общество

Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" получат квитанции с корректировкой за тепло по итогам 2024 года

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", которые оплачивают отопление равными долями в течение всего календарного года, в апреле получат квитанции с корректировкой. Их направят жителям многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

В этом году для большинства клиентов корректировка начислений по итогам 2024 года за отопление отрицательная. То есть сумма к оплате за текущий период будет снижена.

Корректировка осуществляется исходя из фактического объёма потребления тепла за предшествующий год и фактического начисления размера платы за отопление. Такой порядок начисления регламентируется "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354. Сумма отражается в строке квитанции под названием "Корректировка".

При необходимости Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" предоставляет возможность оплатить выставленную сумму в рассрочку. Причём заключить соглашение о реструктуризации можно дистанционно, перейдя по ссылке.

"Жители региона могут убрать ежегодные корректировки за тепло. Для этого достаточно на собрании собственников жилья выбрать фактическую форму оплаты. В этом случае начисление за полученную тепловую энергию будет осуществляться исключительно в отопительный период", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

С вопросами по начислениям за отопление можно обратиться к специалистам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32, а также воспользоваться в любое время суток разделом "Обратная связь".

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