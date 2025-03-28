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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" приступили к благоустройству зоны ремонтных работ ГБК

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Все ремонтные работы на участке главного Безымянского коллектора (ГБК) в районе ул. Олимпийской завершены и началось благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В компании подчеркнули, что строго придерживаются планов и договоренностей, которые были достигнуты и согласованы осенью 2024 года с городской администрацией и большинством жителей СНТ.

На территории, прилегающей к СНТ "Ракитовка", проведены работы по капитальному ремонту канализационного коллектора Д-1200мм протяженностью 1225 м, а также построено 14 новых камер. На территории, прилегающей к СНТ "Дачница", проведены работы по восстановлению работоспособности канализационного коллектора Д-1200мм протяженностью 624 м, а также построены 5 новых камер. Никакого выноса трубы за "красные линии" не было, но поднять часть коллектора над уровнем земли пришлось в соответствии с ранее подготовленным планом ремонтных работ. Это сделать необходимо, чтобы исправить ошибки проекта, по которому строился коллектор, и обеспечить самотёчное прохождение стоков.

В настоящее время, как только позволили погодные условия и грунт слегка подсох, начались активные работы по благоустройству в ранее согласованных объемах. Идет отсыпка дороги внутри садового товарищества асфальтовой крошкой и щебнем, лишний грунт вывозится. Труба, находящаяся над землей, будет огорожена забором. Протекающий ручей уже направлен в гильзу, по просьбе жителей на входе установлена решётка, которую жители обязались регулярно чистить, чтобы в речушку не попадал мусор. Благоустройство участков будет проводиться в индивидуальном порядке. Дополнительные просьбы жителей, проживающих на ближайших к коллектору участках, по возможности будут максимально учтены.

Неудобства, которые на данный момент испытывают жители — временные. Самое большое недовольство высказывают те жители, кто перенес заборы своих участков за "красные линии", в санитарно-защитную зону коллектора, чего категорически делать нельзя. Санитарные зоны как раз и предназначены законодательством для проведения подобных ремонтных работ. В данном случае ремонт главного Безымянского коллектора проводится в интересах всего города.

Основные работы по благоустройству территории по постоянной схеме в соответствии с действующими в городе правилами, должны завершиться до 31 мая, но "РКС-Самара" прикладывают все усилия, чтобы выполнить работу раньше — к концу апреля.

Главный Безымянский коллектор проходит через весь город. В последние годы объем стоков, который принимает коллектор, сильно увеличился из-за новых микрорайонов и притоков ливневой и паводковой воды, которая не должна поступать в канализационный коллектор. Из-за этого технические сбои стали появляться чаще, эксплуатация ГБК стала требовать повышенного внимания. Сотрудники "РКС-Самара" уже не первый год постепенно обновляют канализационную магистраль. Переложить разом весь коллектор (протяжённость — почти 38 км) невозможно, поэтому замены идут поэтапно. Уже обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Реактивной, Южном шоссе, на ул. Алма-Атинской и Ставропольской. Работы по обновлению ГБК всегда осложнены постоянным приходом сточных вод — остановить приём стоков невозможно.

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