Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Достояние губернии-2019"

В Самаре стартовал прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе компаний "Достояние губернии-2019".

Целью конкурса, организатором которого выступили региональная Общественная палата и ТРК "Губерния" при поддержке областного правительства, является привлечение внимания местной общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.

К участию приглашаются компании из различных отраслей рынка, работающие на территории Самарской губернии не менее трех лет. Основные критерии оценки участников состязания - открытость, представленность в регионе и за его пределами, продолжительность работы компании и инновации в бизнесе.

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде на русском языке, в ней должна быть подробная информация об организации. Форма заявки есть на сайтах www.guberniatv.ru, www.op63.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.

Представить заявку на участие в конкурсе можно любым удобным способом:

в распечатанном варианте с печатью и подписью руководителя организации (дополнительно к распечатанному варианту представляется заполненная форма заявки на электронном носителе);

в электронном виде на адрес организаторов конкурса konkurs@guberniatv.ru с пометкой "Заявка НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ". Необходимо отправить оформленную заявку в двух вариантах: в формате файла Word (doc. или docx.), а также скан-копию подписанной заявки.

любые дополнительные презентационные материалы компании могут быть представлены в качестве приложения к заявке.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Бренд региона;

2. Промышленность;

3. Агропромышленный комплекс;

4. Предпринимательство. Малый и средний бизнес;

5. Торговая марка в категории "Товары народного потребления";

6. Здоровье и красота;

7. Гостеприимная губерния.

Победителей на основании представленных заявок определяет независимый экспертный совет, состоящий из представителей администрации губернатора, министерства экономического развития Самарской области, профильных ведомств, комиссий Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, ТРК "Губерния".

Церемония награждения традиционно будет проводиться в торжественной обстановке в октябре 2019 года. Будут названы имена 21 компании, вышедших в финал, из числа которых семь получат диплом и статуэтку "Достояние губернии-2019".

Дата, время и место проведения церемонии награждения победителей назначаются и озвучиваются организаторами за 30 дней. Посетить церемонию возможно бесплатно, получив пригласительный билет, который можно заказать в оргкомитете конкурса по адресу konkurs@guberniatv.ru.

Дополнительная информация о конкурсе - на сайте www.guberniatv.ru.

Оргкомитет конкурса находится по адресу: ГБУ СО "ТРК "Губерния", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 106, e-mail: konkurs@guberniatv.ru. Телефон (846) 226-65-66 (доб.166, 152).