Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Достояние губернии-2019"

В Самаре стартовал прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе компаний "Достояние губернии-2019".
Целью конкурса, организатором которого выступили региональная Общественная палата и ТРК "Губерния" при поддержке областного правительства, является привлечение внимания местной общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.
К участию приглашаются компании из различных отраслей рынка, работающие на территории Самарской губернии не менее трех лет. Основные критерии оценки участников состязания - открытость, представленность в регионе и за его пределами, продолжительность работы компании и инновации в бизнесе.
Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде на русском языке, в ней должна быть подробная информация об организации. Форма заявки есть на сайтах www.guberniatv.ru, www.op63.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.
Представить заявку на участие в конкурсе можно любым удобным способом:
- в распечатанном варианте с печатью и подписью руководителя организации (дополнительно к распечатанному варианту представляется заполненная форма заявки на электронном носителе);
- в электронном виде на адрес организаторов конкурса konkurs@guberniatv.ru с пометкой "Заявка НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ". Необходимо отправить оформленную заявку в двух вариантах: в формате файла Word (doc. или docx.), а также скан-копию подписанной заявки.
- любые дополнительные презентационные материалы компании могут быть представлены в качестве приложения к заявке.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Бренд региона;
2. Промышленность;
3. Агропромышленный комплекс;
4. Предпринимательство. Малый и средний бизнес;
5. Торговая марка в категории "Товары народного потребления";
6. Здоровье и красота;
7. Гостеприимная губерния.
Победителей на основании представленных заявок определяет независимый экспертный совет, состоящий из представителей администрации губернатора, министерства экономического развития Самарской области, профильных ведомств, комиссий Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, ТРК "Губерния".
Церемония награждения традиционно будет проводиться в торжественной обстановке в октябре 2019 года. Будут названы имена 21 компании, вышедших в финал, из числа которых семь получат диплом и статуэтку "Достояние губернии-2019".
Дата, время и место проведения церемонии награждения победителей назначаются и озвучиваются организаторами за 30 дней. Посетить церемонию возможно бесплатно, получив пригласительный билет, который можно заказать в оргкомитете конкурса по адресу konkurs@guberniatv.ru.
Дополнительная информация о конкурсе - на сайте www.guberniatv.ru.
Оргкомитет конкурса находится по адресу: ГБУ СО "ТРК "Губерния", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 106, e-mail: konkurs@guberniatv.ru. Телефон (846) 226-65-66 (доб.166, 152).