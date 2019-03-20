Eurospar в Самаре закрывается

Супермпаркет Eurospar, открывшийся в Самаре летом прошлого года, в течение ближайшего месяца будет закрыт.
Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказала ведущий специалист по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ компании Spar Middle Volga Елена Хажнагоева.
Комментировать причины, по которым было принято решение о закрытии магазина в Самаре, она отказалась. Но заметила, что компания не намерена отказываться от Самарской области и рассматривает варианты дальнейшего развития в ней.
Напомним, магазин Eurospar был открыт в Самаре в июне 2018 г. в ТЦ "Ладья". Торговая площадь магазина составила 1,38 тыс. кв. метров.
Компания Spar Middle Volga начала работу в 2001 г., получив у голландской компании SPAR INTERNATIONALE B.V. лицензию на развитие супермаркетов в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях, Республике Чувашия, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Татарстан.
25 декабря 2001 г. открылся первый супермаркет сети в Нижнем Новгороде. К 2004 г. в Приволжском федеральном округе было открыто семь супермаркетов сети.
Однако в том же 2004 г. акции компании были проданы российской сети супермаркетов ТД "Перекресток", после чего был проведен ребрендинг и все существовшие супермаркеты Spar стали носить название "Перекресток". Правда, в 2005 г. было решено вернуться к проекту Spar, сеть стала развиваться, был запущен проект франчайзинга.
По состоянию на январь 2019 г. компания Spar Middle Volga имеет в своем составе 190 супермаркетов, из них 97 - собственные, 93 - в рамках франчайзингового проекта.