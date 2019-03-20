Eurospar в Самаре закрывается

Супермпаркет Eurospar, открывшийся в Самаре летом прошлого года, в течение ближайшего месяца будет закрыт.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказала ведущий специалист по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ компании Spar Middle Volga Елена Хажнагоева.

Комментировать причины, по которым было принято решение о закрытии магазина в Самаре, она отказалась. Но заметила, что компания не намерена отказываться от Самарской области и рассматривает варианты дальнейшего развития в ней.

Напомним, магазин Eurospar был открыт в Самаре в июне 2018 г. в ТЦ "Ладья". Торговая площадь магазина составила 1,38 тыс. кв. метров.