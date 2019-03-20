Экс-начальник дорожной инспекции ГИБДД Самары останется под стражей до 10 мая

Во вторник, 19 марта, апелляционная инстанция Самарского областного суда после рассмотрения жалобы адвоката оставила без изменения постановление суда Самарского района от 7 марта, продлившее срок содержания под стражей бывшему начальнику отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по Самаре Алексею Тулину на два месяца - до 10 мая. Об этом сообщили в суде.

Напомним, о задержании Алексея Тулина стало известно в октябре 2018 года. По предварительной версии следствия, в 2017-2018 гг. он незаконно отказывал МП "Трамвайно-троллейбусное управление" в согласовании ремонта трамвайных путей. Тулин вынудил начальника службы путей отгрузить ему 36 т щебня общей стоимостью 27 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Тулина возбудили в СУ СК РФ по Самарской области по материалам областного У ФСБ по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки с вымогательством"). Его взяли под стражу.

20 февраля 2019 г. стало известно, что после прокурорской проверки в отношении Алексея Тулина возбудили еще одно уголовное дело.

По предварительной версии следствия, по требованию полицейского директор ООО "Нанс" в течение года приобрел и передал канцтовары на 54 тыс. рублей. Ему правоохранитель угрожал незаконно привлечь фирму к административной ответственности за нарушения при ремонте дорожного полотна. В связи с этим эпизодом, как сообщали в областной прокуратуре, в отношении Тулина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, 7 марта Самарский районный суд под председательством Ольги Кривицкой удовлетворил ходатайство следствия о продлении Тулину срока содержания под стражей еще на два месяца - до 10 мая. Это постановление суда обжаловал адвокат. Но 19 марта апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила жалобу без удовлетворения, а постановление райсуда - без изменений.





