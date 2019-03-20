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Преступления Происшествия

Экс-начальник дорожной инспекции ГИБДД Самары останется под стражей до 10 мая

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 марта, апелляционная инстанция Самарского областного суда после рассмотрения жалобы адвоката оставила без изменения постановление суда Самарского района от 7 марта, продлившее срок содержания под стражей бывшему начальнику отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по Самаре Алексею Тулину на два месяца - до 10 мая. Об этом сообщили в суде.

Напомним, о задержании Алексея Тулина стало известно в октябре 2018 года. По предварительной версии следствия, в 2017-2018 гг. он незаконно отказывал МП "Трамвайно-троллейбусное управление" в согласовании ремонта трамвайных путей. Тулин вынудил начальника службы путей отгрузить ему 36 т щебня общей стоимостью 27 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Тулина возбудили в СУ СК РФ по Самарской области по материалам областного У ФСБ по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки с вымогательством"). Его взяли под стражу.

20 февраля 2019 г. стало известно, что после прокурорской проверки в отношении Алексея Тулина возбудили еще одно уголовное дело.

По предварительной версии следствия, по требованию полицейского директор ООО "Нанс" в течение года приобрел и передал канцтовары на 54 тыс. рублей. Ему правоохранитель угрожал незаконно привлечь фирму к административной ответственности за нарушения при ремонте дорожного полотна. В связи с этим эпизодом, как сообщали в областной прокуратуре, в отношении Тулина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности").

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, 7 марта Самарский районный суд под председательством Ольги Кривицкой удовлетворил ходатайство следствия о продлении Тулину срока содержания под стражей еще на два месяца - до 10 мая. Это постановление суда обжаловал адвокат. Но 19 марта апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила жалобу без удовлетворения, а постановление райсуда - без изменений.


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