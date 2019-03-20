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Самарскому цирку выделят средства на реконструкцию из федерального бюджета

МОСКВА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 марта, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе проектного комитета по нацпроекту "Культура" под председательством вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.

Фото: samara.kp.ru

Напомним, по поручению президента в конце прошлого года губернатор возглавил профильную рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Культура".

В ходе проектного комитета Дмитрий Азаров поднял целый ряд вопросов, касающихся поддержки знаковых для региона проектов и учреждений сферы культуры. Речь шла о зданиях цирков на территории РФ, в том числе Самарского госцирка им. Олега Попова, реконструкции которого жители ждут много лет.

Ольга Голодец подчеркнула, что принципиальное решение по реконструкции цирка принято. На уровне вице-премьера было оформлено соответствующее поручение по включению в план финансирования и выделению средств на проведение работ.

Также Дмитрий Азаров поднял вопрос о постепенной ликвидации госзадания по творческим специальностям в СГИК. Губернатор подчеркнул, что для такого развитого региона, как Самарская область, профильное высшее образование по "актерским" и "консерваторским" специальностям необходимо.

Ольга Голодец позицию главы региона поддержала и также заявила о необходимости пересмотреть подходы по этому направлению. Протокольным решением зампреда правительства оформлено поручение о восстановлении госзадания на творческие специальности СГИК.

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