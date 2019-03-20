Стоимость активов страхового общества "Акцепт" превышает его обязательства на 114 млн рублей

Временная администрация ООО СО "Акцепт", лишенного лицензии в октябре 2018 г., установила, что должностными лицами общества осуществлялись операции, "имеющие признаки вывода активов путем отчуждения объектов недвижимости".

"По оценке временной администрации, стоимость активов общества не превышает 756 млн рублей при величине обязательств в размере 870 млн рублей", - сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, по данным Реестра субъектов страхового дела, "Акцепт" имел две лицензии - на добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни) и на имущественное страхование. В октябре прошлого года Банк России отозвал обе.

В конце декабря 2018 г. временная администрация "Акцепта" подала в Арбитражный суд Самарской области заявление о признании общества банкротом. В феврале 2019 г. суд его удовлетворил.

О наличии признаков вывода активов из страхового общества "Акцепт" Банк России сообщал еще в начале февраля. Но суммы тогда не назывались. Сообщалось лишь, что, по предположениям временной администрации, вывод активов осуществлялся с помощью заключения сделок "по приобретению неликвидных ценных бумаг, реализации имущества, а также уступки прав требования".

Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный департамент МВД РФ и СК РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.