В Самарской области будет туманно и дождливо

Туманы и мокрый снег обещают синоптики Приволжского УГМС в Самарской области уже ближайшей ночью.

В ночь на 21 марта ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Столбик термометра покажет -2 ... -7°C. Местами гололедица. Днем сохранится туман, а снег уступит место дождю. Ветер сменит направление на северо-западный и усилится до 5-10 м/с. Температура составит +1 ... +6°C.

Ночь на 22 марта будет примерно такой же, как и предыдущая. Днем сохранится облачность, в большинстве районов пойдет мокрый снег и дождь. Местами туман и +1 ... +6°C.

Такие условия прогнозируют и 24 марта.