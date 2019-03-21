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Баскетбол Спорт

БК "Самара" начинает плей-офф Суперлиги домашними матчами с "Уралом

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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25 и 27 марта в "МТЛ Арене" баскетболисты "Самары" проведут первые матчи плей-офф Суперлиги с екатеринбургским "Уралом", сообщает пресс-служба волжан.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

"Самара" завершила регулярный чемпионат на втором месте, пропустив вперед лишь "Восток-65" из Южно-Сахалинска. "Урал", несколько лет назад дважды выигрывавший Суперлигу, финишировал в регулярке седьмым.

Ранее в матчах на вылет "Самара" и "Урал" не пересекались. Все 14 матчей соперники провели в рамках Суперлиги. Пока явное преимущество в личных встречах имеет "Самара" - 11:3. И оба матча в нынешнем сезоне завершились в ее пользу: 93:79 в Екатеринбурге и 85:67 в Самаре.

Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в Самаре, в "МТЛ Арене" 25 и 27 марта. Вход для болельщиков свободный.

Третий и, если понадобится, четвертый матчи - в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля. Если соперники затянут серию до пятого матча - он состоится также в Самаре 4 апреля.

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