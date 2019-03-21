Объем розничных кредитов группы Росбанк в 2018 году вырос на 23%

"Прошедший год оказался достаточно успешным для розничного бизнеса банков группы Росбанк, мы увидели рост показателей по всем основным направлениям.

Благодаря внедрению утвержденной в прошлом году стратегии и разработке новых продуктов нам также удалось существенно расширить клиентскую базу. В частности, мы предложили клиентам новую программу лояльности #МожноВСЁ, позволяющую выбрать тип и категории бонусов, получаемых за использование карты, а также разработали специальное предложение для премиальных клиентов, которое позволило увеличить клиентскую базу на 57%. Росбанк также продолжает делать упор на развитие цифровых сервисов для своих клиентов, предлагая им наиболее востребованные и необходимые продукты в digital-формате", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Росбанка Арно Дени.

В 2018 году объем выдач розничных кредитов группы Росбанк (Росбанк, банк "ДельтаКредит", Русфинанс Банк и их дочерние общества) увеличился на 23% по сравнению с 2017 годом.

Основными драйверами продаж в 2018 году стали потребительские кредиты и ипотека (+35% и +27% по сравнению с результатами 2017 года соответственно). Рост продаж автокредитов достиг 6%. При этом увеличение выдач POS-кредитов достигло 22%, что существенно опережает рынок (рост по рынку +4,9%).

В автокредитовании Группа остается одним из лидеров, входя в Топ-3 с долей рынка 12%. В сегменте ипотеки Группа продолжает удерживать свои позиции с долей рынка в 2,9%.

Росбанк добился темпа роста текущих и сберегательных счетов розничных клиентов практически в 2 раза быстрее рынка (+45% в 2018 году), благодаря росту количества активных клиентов в премиальном и зарплатном сегментах.

Росбанк также активно развивал цифровые сервисы и услуги:

Новые сервисы в мобильном приложении и интернет-банке Росбанка — "Кредит наличными онлайн" для зарплатных клиентов (весь процесс выдачи кредита занимает не более 15 минут.

Автоматизированный инвестиционный сервис "SmartInvest", который помогает клиенту выбрать инвестиционные активы, предсказывает ожидаемую доходность и полностью управляет инвестиционным портфелем.

Система быстрых платежей — сервис, позволяющий переводить деньги клиентам других банков по номеру телефона. За первые 20 дней работы системы клиенты совершили более 2500 транзакций.

Биометрия — с 1 июля 2018 года любой желающий может совершенно бесплатно сдать свои биометрические данные в 107 офисах Росбанка, расположенных в 70 субъектах РФ. До конца года банк обеспечит выполнение требования Банка России по оказанию услуги в 100% отделений во всех регионах присутствия банка.

Подробный анализ динамики финансового результата и основных элементов отчета о финансовом положении Группы доступны по ссылке.