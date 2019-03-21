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Общество

Прием заявок на первый конкурс президентских грантов завершен

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе завершился прием заявок на первый конкурс президентских грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества в 2019 году.

В Фонд президентских грантов поступило 9011 проектов от 7760 некоммерческих организаций из всех регионов страны. От Самарской области на рассмотрение конкурсной комиссии было подано 153 социально значимых проекта.

Результаты первого конкурса станут известны не ранее чем 1 июня 2019 года. Прием заявок на второй конкурс будет осуществляться в период с 10 июня по 31 июля.

По итогам двух конкурсов 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей.

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