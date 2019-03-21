Подготовка к празднованию дня рождения радио "Маяк" в Самаре выходит на финишную прямую

Всего два дня осталось до масштабного театрализованного представления, которым радиостанция "Маяк" в Самаре решила отметить день своего рождения. А это значит, что пригласительные билеты почти разыграны и розданы самым веселым и креативным слушателям.

Подведены и итоги конкурса в социальных сетях ГТРК "Самара". Победители также получили билеты на праздник. Уже в эту субботу все, кто стал счастливым обладателем пригласительных, соберутся в ДК железнодорожников им. Пушкина на театральную вечеринку. Кстати, об этом напомнили ведущие "Маяка" Антон Самохвалов и Татьяна Борисова в утреннем эфире программы "Вести-Самара" и рассказали о том, чем запомнится 9-й день рождения.

Театральная интерактивная постановка, в которую будут вовлечены все гости праздника, конкурсы и подарки, общение с федеральными ведущими Ритой Митрофановой, Александром Пушным, Владимиром Авериным, музыкальные номера от самарских и столичных музыкантов, угощение, эксклюзивный диджей-сет и отличное настроение!

Узнать новые подробности празднования можно будет и завтра, 22 марта. Следите за эфирами программы "Вести-Самара" на телеканале "Россия-1". Не пропустите главное!