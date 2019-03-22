В выходные в губернии будет тепло днем и морозно ночью, пройдут дожди

В предстоящие выходные в Самарской области ожидается колебание температур от -8°С до +7°С, мокрый снег и дождь, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В пятницу, 22 марта, днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 0… +5°С. Ночью к осадкам в виде дождя и мокрого снега добавятся туман и гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха опустится до +1… -4°С, а местами до -8°С.

В субботу, 23 марта, солнце вновь будет скрыто за облаками. В большинстве районов прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман. Ветер сохранит направление и скорость. Днем разогреется до +2… +7°С, но к ночи вновь станет морозно - +1… -4°С, местами до -8°С. Осадки не прекратятся.

В воскресенье, 24 марта, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов синоптики обещают небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха +2… +7°С. Утром местами гололедица.

В целом, по сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 2-2,5 градуса выше среднего многолетнего значения.