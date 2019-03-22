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Пожары Происшествия

Ночью при тушении пожара в доме на проезде 9 Мая эвакуировали 20 человек

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 марта, в 02:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в двухэтажном жилом доме на пр. 9-го мая в Советском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в общем коридоре на площади 10 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 30 человек, которыми использовалось семь спецмашин.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что во время тушения был спасен 31-летний мужчина и из здания эвакуировали 20 человек. Пожар удалось ликвидировать в 03:17.

Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.

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