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Общество

До дня рождения самарского "Маяка" остался один день

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За сутки до дня рождения самарского "Маяка" заглянем на радиостанцию, где завершаются последние приготовления, разыгрывается оставшийся пригласительный на праздник.

Фото: ГТРК "Самара"

Как накануне своего дня рождения выглядит и что чувствует именинник? Он бодр и деловит. Задорен и весел. А еще немного взволнован. И неважно, человек это или целая радиостанция " Маяк", до 9-летия которой остается всего один день. 

В проекте "Театр у микрофона" все идет по плану и все готово к вечеринке. Так повелось, что каждый день рождения "Маяк" посвящает какой-нибудь важной теме: космосу, морю… котикам. И, конечно же, его Величеству Театру, как в этот раз. Чтобы попасть на вечеринку, нужно быть удачливым /дозвониться в прямой эфир/ и эрудированным /ответить на вопрос викторины/. Например, продолжить фразу классика. Театр - это не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. Аплодисменты! Итак, разыграли последний пригласительный. Еще раз пробежались по сценарию. Обзвонили артистов, гостей и партнеров. Пригласили музыкантов. Это будут два коллектива: кавер-группа и " Джаз-тайм". Живая музыка. Ну, и конечно, талантливые исполнительницы Алена Азарова и Екатерина Аржанова. А еще подарки любимым слушателям. Спектакль приготовили актеры самарской студии "Сам доктор Чехов". А какова миссия звезд федерального радиоэфира, приглашенных на вечеринку "Маяка"? В роли свадебных генералов Владимир Аверин, Рита Митрофанова и Александр Пушной точно не будут. Они примут непосредственное участие в вечере, будут задействованы в спектакле. А еще ожидается несколько сюрпризов. Мультиинструменталист Александр Пушной приготовил электрогитару, а Рита Митрофанова обещает удивить фирменным диджей-сетом. Итак, день рождения самарского " Маяка" поклонники радио, театра и музыки отметят в субботу, 23 марта, в ДК имени Пушкина. Начало вечеринки в 6 вечера.

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