До дня рождения самарского "Маяка" остался один день

За сутки до дня рождения самарского "Маяка" заглянем на радиостанцию, где завершаются последние приготовления, разыгрывается оставшийся пригласительный на праздник.

Как накануне своего дня рождения выглядит и что чувствует именинник? Он бодр и деловит. Задорен и весел. А еще немного взволнован. И неважно, человек это или целая радиостанция " Маяк", до 9-летия которой остается всего один день.

В проекте "Театр у микрофона" все идет по плану и все готово к вечеринке. Так повелось, что каждый день рождения "Маяк" посвящает какой-нибудь важной теме: космосу, морю… котикам. И, конечно же, его Величеству Театру, как в этот раз. Чтобы попасть на вечеринку, нужно быть удачливым /дозвониться в прямой эфир/ и эрудированным /ответить на вопрос викторины/. Например, продолжить фразу классика. Театр - это не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. Аплодисменты! Итак, разыграли последний пригласительный. Еще раз пробежались по сценарию. Обзвонили артистов, гостей и партнеров. Пригласили музыкантов. Это будут два коллектива: кавер-группа и " Джаз-тайм". Живая музыка. Ну, и конечно, талантливые исполнительницы Алена Азарова и Екатерина Аржанова. А еще подарки любимым слушателям. Спектакль приготовили актеры самарской студии "Сам доктор Чехов". А какова миссия звезд федерального радиоэфира, приглашенных на вечеринку "Маяка"? В роли свадебных генералов Владимир Аверин, Рита Митрофанова и Александр Пушной точно не будут. Они примут непосредственное участие в вечере, будут задействованы в спектакле. А еще ожидается несколько сюрпризов. Мультиинструменталист Александр Пушной приготовил электрогитару, а Рита Митрофанова обещает удивить фирменным диджей-сетом. Итак, день рождения самарского " Маяка" поклонники радио, театра и музыки отметят в субботу, 23 марта, в ДК имени Пушкина. Начало вечеринки в 6 вечера.