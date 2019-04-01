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Общество

Жители района "Кошелев" становятся хорошими соседями

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Визитной карточкой Самары для всех, кто въезжает в город со стороны Тольятти по трассе М-5, стал "Кошелев", известный своим доступным жильем, развитой социальной и спортивной инфраструктурой. Он вырос за последние десять лет и завоевал признание современными детскими площадками, садами и школами, магазинами в шаговом доступе. Самое ценное то, что эти объекты оказались в распоряжении каждого жителя района.

"Жизнь в стиле "К" — проект о тех, кто купил квартиру и живет в районах "Крутые Ключи" и "Кошелев Парк". Интернет-портал "Волга Ньюс" расскажет об активных, целеустремленных жителях, а также местных предпринимателях, которые не побоялись открыть бизнес с нуля и не пожалели о выбранном решении.

При переезде на новое место у человека возникает много вопросов: кому доверить ремонт квартиры? где поблизости с домом есть хорошая парикмахерская? в какой детский сад отвести ребенка? Первое, куда обращаются жители Кошелева — это официальная группа "Крутых Ключей" и "Кошелев Парка" ВКонтакте — "Кошелев клуб". В сообществе около 50 тысяч человек. Они обсуждают проблемы, волнующие жителей микрорайона, делятся советами и помогают друг другу.

Максим Кочергин, администратор "Кошелев клуба", открыл группу в социальной сети в 2011 году, когда вместе с женой взял ипотеку на квартиру в "Кошелеве": "Мы стали искать информацию о проекте в Интернете и ничего не нашли. И тогда я решил, что пора знакомиться с будущими соседями, чтобы вместе обживаться на новом месте, помогая друг другу. Так и появился паблик "Кошелев Клуб" — сообщество, которое основано на взаимопомощи".

О том, зачем микрорайону своя площадка в социальной сети, какие темы обсуждают жители в группе ВКонтакте и как относятся к мемам про "Кошелев", в первом ролике проекта "Жизнь в стиле "К".

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