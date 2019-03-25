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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Андрей Ищук может запустить долотное производство в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Супруга экс-владельца "Волгабурмаша" Андрея Ищука вошла в число учредителей ООО "Инновационные технологии бурения", которое планирует запустить производство долот в Чапаевске, пишет "Самарское обозрение".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Инновационные технологии бурения" зарегистрирована в конце 2014 г. и изначально ее единственным учредителем выступала директор той же фирмы Татьяна Семина. Формальная специализации "ИТБ" — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых.

Состав собственников чапаевской организации радикально поменялся в декабре 2018 года. Доля Семиной сократилась до 18,75%, зато у "ИТБ" появилось четыре новых совладельца. В их число вошли Алексей Адаев, Иван Фуфайкин и Олег Ширяев. Им, как и Семиной, теперь принадлежит по 18,75% капитала "Инновационных технологий бурения". Крупнейшим же совладельцем "ИТБ" с 25% стала Ирина Ищук. Она является супругой основателя "ВБМ-Групп" и ранее одного из самых состоятельных самарских бизнесменов Андрея Ищука.

Основу бизнеса Ищука составляло как раз производство долот для нефтедобывающей промышленности. Бизнесмен контролировал самарский завод "Волгабурмаш", екатеринбургский "Уралбурмаш" и Дрогобычский долотный завод на Украине. В 2008 г. Ищук из-за высокой долговой нагрузки лишился всего своего производственного бизнеса. В 2010 г. бизнесмен начал строительство очередной долотной империи — "Универсальное бурение". Основная производственная площадка холдинга располагалась в Ижевске. Однако бизнес "Универсального бурения" также не задался, и к началу 2014 г. большинство компаний холдинга либо ликвидировались, либо вошли в процедуру банкротства. Тем не менее связи Ищука с долотным бизнесом и тогда не исчезли. В частности, как сообщали "СО" ряд участников долотного рынка, Ищук контролирует чешского производителя долот NewRockBits.

Судя по всему, основатель "ВБМ-Групп" намерен теперь возобновить производство оборудования для нефтяной промышленности и в России. Скорее всего, оно развернется в Чапаевске, где сейчас зарегистрировано "ИТБ". В феврале Чапаевск наделили статусом территории опережающего социально-экономического развития, что позволяет городу предлагать инвесторам ряд налоговых льгот. Глава Чапаевска Виталий Ащепков знает о присутствии в городе "Инновационных технологий бурения" и говорит, что, если компания развернет в Чапаевске производство, он будет только это приветствовать. "Компания теоретически может претендовать на получение статуса резидента ТОСЭР. Минимальные требования там — вложить не менее 2,5 млн руб. инвестиций и создать не менее 10 рабочих мест. Думаю, учитывая позиционирование "Инновационных технологий бурения", эту планку им легко преодолеть", — резюмировал Ащепков.

Ищук — не единственный инвестор, решивший заняться производством долот в регионе. Проект стоимостью порядка 100 млн руб. реализует московский холдинг "ПетроИнжиниринг", площадка которого расположилась в Куйбышевском районе Самары. Вряд ли проект "ИТБ" окажется менее затратным.

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