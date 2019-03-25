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Общество

В Сызрани вернули автобусный маршрут №19 по решению ФАС

СЫЗРАНЬ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани вернули автобусный маршрут №19, ранее замененный на № 22, сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

Ранее в антимонопольный орган поступило обращение от ИП Гуменного. Было установлено, что мэрия  приняла постановление об изменении муниципального маршрута № 19 — от ОАО "Сызраньмолоко" до ул. Чайковского.

Это решение предусматривало изменение маршрута № 19 на маршрут № 22 без соблюдения требований, установленных действующим законодательством.

Указанные действия могли привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению Закона о защите конкуренции. Мэрии Сызрани необходимо было провести открытый конкурс по муниципальному маршруту № 22 в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Организованный маршрут № 22 следовал от ДК им.  Жукова до ул. Чайковского. Следовательно, был установлен новый муниципальный маршрут.

По результатам рассмотрения всех имеющихся документов и сведений гордминистрации было выдано предупреждение, согласно которому необходимо устранить причины и условия, способствующие возникновению нарушения.

Постановление мэрии об изменениях было отменено, а маршрут № 19 восстановлен.

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