В Сызрани вернули автобусный маршрут №19 по решению ФАС

В Сызрани вернули автобусный маршрут №19, ранее замененный на № 22, сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

Ранее в антимонопольный орган поступило обращение от ИП Гуменного. Было установлено, что мэрия приняла постановление об изменении муниципального маршрута № 19 — от ОАО "Сызраньмолоко" до ул. Чайковского.

Это решение предусматривало изменение маршрута № 19 на маршрут № 22 без соблюдения требований, установленных действующим законодательством.

Указанные действия могли привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению Закона о защите конкуренции. Мэрии Сызрани необходимо было провести открытый конкурс по муниципальному маршруту № 22 в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Организованный маршрут № 22 следовал от ДК им. Жукова до ул. Чайковского. Следовательно, был установлен новый муниципальный маршрут.

По результатам рассмотрения всех имеющихся документов и сведений гордминистрации было выдано предупреждение, согласно которому необходимо устранить причины и условия, способствующие возникновению нарушения.

Постановление мэрии об изменениях было отменено, а маршрут № 19 восстановлен.