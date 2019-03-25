Максим Батырев научит, как продавать в России больше всех

Бизнес-спикер № 1 по продажам, автор бестселлера "45 татуировок менеджера" (книгу прочитали уже более 400 000 человек) Максим Батырев посетит Самару 16 апреля.
Батырев проведет для предпринимателей мастер-класс "Как продавать в России больше всех", с успехом прошедший уже во многих городах России.
Напомним, за 13 лет Максим прошел путь от рядового сотрудника до члена совета директоров, поставив несколько до сих пор недостижимых рекордов продаж.
Он назван лучшим коммерческим директором года и вошел в список лучших управленцев России.
"Я гарантирую, что за все время проведения мастер-класса в Самаре ни у одного из участников не возникнет ощущения отрыва от реальности, так как все кейсы до боли знакомы каждому управленцу. Именно практический подход к контенту выделяет меня на общем фоне известных спикеров", — говорит Максим Батырев.
Мастер-класс учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности: эмоциональную закрытость, ранимое эго, экспертную позицию, неумение слышать и дикое желание быть героями.
На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. За один день будет разобран пошаговый алгоритм, как совершить одну продажу одному клиенту. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте и по телефону: (8446)214-01-81.
Организатором мастер-класса Максима Батырева выступает центр бизнес технологий "Эксперт".
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