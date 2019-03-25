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Общество

"Театр у микрофона" в день рождения "Маяка" собрал самых преданных радиослушателей

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый смог попробовать себя в роли актера, оказаться на сцене и с головой окунуться в неповторимую атмосферу дня рождения радиостанции.

Фото: ГТРК "Самара"

"Весь мир — эфир!" — под эти девизом самарский "Маяк" праздновал свое девятилетие. Какой спектакль без реквизита? Участником театральной феерии стал каждый — уже на входе гостям раздавали шляпы и маски.

"Такой драйв, молодежный задор и нескончаемая изобретательность. Все время новые форматы, новые конкурсы! Аудитория с каждым годом прибавляется. Это говорит о том, что радио "Маяк" в Самаре востребовано!" — поделился Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента.

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара": "Маяк" люблю за их ироничность, креатив, философское отношение к жизни и за то, что московские ведущие каждый год обязательно присоединяются и приезжают на праздник".

Специально для гостей — море творческих сюрпризов. Экспериментальный спектакль, музыкальный подарок от Алены Азаровой, интерактивы и мастер-классы, море музыки, танцев и песен. Фееричное шоу длилось до поздней ночи. Подробности можно увидеть сегодня в большой телеверсии праздника на телеканале "Россия-24" в 22:00.

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