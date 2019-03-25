В Самару пытались незаконно провезти конфеты фабрики Roshen

Самарские таможенники не допустили ввоз продукции украинской фабрики Roshen. Санкционные сладости везли для продажи в Самаре и области, сообщает пресс-служба таможни.

"79 кг украинской карамели было задержано на Международном автомобильном пункте пропуска Маштаково. Это не первый случай ввоза украинских конфет из Республики Казахстан в Самарскую область, — рассказывает начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Тунтаев. — С начала 2019 года должностными лицами мобильной группы Самарской таможни было задержано свыше 1100 килограммов различных конфет украинской фабрики Roshen. Весь товар был ввезен на территорию Российской Федерации из республики Казахстан".

Водитель грузовика гражданин Казахстана пояснил, что его попросили перевезти товар из Уральска в Самару. По поводу того, что этот товар является украинским и он запрещен к ввозу на территорию Российской Федерации, он не знал и тем более не предполагал, что за это ему грозит административная ответственность.

Возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП России. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товаров. 79 кг кондитерских изделий изъято.