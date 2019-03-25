Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

В понедельник, 25 марта, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Губернатор доложил премьер-министру о состоянии социально-экономического развития региона, а также о готовности области к реализации национальных проектов.

По итогам прошлого года Дмитрий Азаров отметил рост объема валового регионального продукта. Он составил почти 1,5 трлн рублей. В регионе было открыто 13 новых крупных предприятий, создано 12 тысяч рабочих мест.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область активно включилась в работу по выполнению майского Указа президента России. Регион участвует во всех национальных проектах, на их реализацию в 2019 г. из федерального бюджета направлено более 15 млрд руб., еще более 8 млрд — из региональной казны.

В рамках встречи губернатор Самарской области обратился к председателю Правительства за поддержкой по ряду важных для региона направлений деятельности. В частности, речь шла о рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов. Работы на объекте накопленного экологического вреда предполагается выполнить в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Проект рекультивации территории СВЗХ направлен на защиту всего волжского бассейна и сохранение биологических ресурсов.

Особое внимание стороны уделили вопросам поддержки ПАО "АвтоВАЗ" и крупнейшего трудового коллектива региона, а также реализации специнвестконтракта (СПИК), подписанного в конце прошлого года. Согласно условиям контракта, ПАО "АвтоВАЗ" принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.

Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно, чтобы меры поддержки в первую очередь касались тех предприятий, которые обеспечивают высокий уровень локализации. Губернатор обратился к председателю правительства с просьбой предусмотреть дифференциацию мер государственной поддержки автопроизводителей в зависимости от уровня локализации производств. Соответствующее поручение дано премьер-министром РФ.

Также на встрече стороны обсудили меры государственной поддержки экспорта продукции ПАО "АвтоВАЗ", предусматривающие частичную компенсацию логистических затрат. Губернатор отметил значимость мер господдержки российских производителей, в частности, АвтоВАЗа, для сохранения и увеличения экспорта российской продукции на мировые рынки.

По другому крупному трудовому коллективу региона — предприятию "Авиакор - авиационный завод" — также был рассмотрен вопрос о выделении мер господдержки.

Кроме этого, губернатор обратился к премьер-министру по вопросу компенсации расходов региона на строительство здания Шестого кассационного суда в Самаре.

"Соответствующее поручение о компенсации расходов из федерального бюджета оформлено председателем правительства РФ", - сообщает департамент информполитики администрации губернатора.