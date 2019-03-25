В центре Самары горел двухэтажный дом

Вечером, в понедельник, 25 марта, в Самаре произошел пожар в доме № 235 на ул. Самарской, сообщают в региональном управлении МЧС.

Огонь охватил площадь в 100 кв. м в двухэтажном деревянном доме. Отмечалось сильное задымление. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". Из здания было эвакуировано четыре человека.

В тушении участвовали 64 человека. Использовалось 19 единиц техники.

Очаг возгорания был локализован в 22:19, в 23:03 пожар был полностью ликвидирован.

По данным ГУ МЧС, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.