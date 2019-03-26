БК "Самара" в первом матче плей-офф обыграл "Урал"

БК "Самара" в первом матче плей-офф сумел вырвать победу у "Урала" — 97:78, сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла в понедельник, 25 марта, в "МТЛ Арене".

Атака самарцев поначалу работала бесперебойно, радуя переполненную "МТЛ Арену" набираемыми на любой вкус очками. К середине первого периода после дальнего попадания Бадена Яксена (7 очков к этому моменту) хозяева повели "+9" — 20:11. Затем разница достигла и 11 очков, но стоило самарцам чуть подуспокоиться — и уральцы несколько сократили отставание: 28:21 к перерыву.

"2+1" от Максима Дыбовского позволили вернуть "Самаре" двузначное преимущество. А Владимир Пичкуров и Александр Савенков своими попаданиями его удерживали. Но за три минуты до большого перерыва гости начали ускоряться, и рывок 8:0 оставил от 12-очкового задела волжан лишь воспоминания — 41:37. Игорь Смыгин и Баден Яксен, хладнокровно исполняя штрафные, сумели остановить разогнавшегося соперника. Хотя к большому перерыву перевес хозяев был уже куда скромнее имевшегося совсем недавно — 49:43.

В третьей четверти самарцы снова заиграли результативно. Разошелся Антон Глазунов, и к середине периода после одного из его попаданий команда вернула себе "+10" (65:55). Но "Урал" не сдавался, отвечая практически на каждую нашу атаку. И в основном разница по ходу десятиминутки составляла 7-8 очков. Впрочем, Максим Дыбовский и Игорь Смыгин в концовке периода все же вернули ее к 10-очковой отметке — 77:67.

Треха Максима Дыбовского, едва началась заключительная десятиминутка, пришлась очень кстати. А Антон Глазунов на исходе третьей минуты также издали подарил "Самаре" максимальные "+14" — 85:71. Серия попаданий Бадена Яксена оставляла гостям все меньше шансов на спасение. В итоге матча — 97:78.

Следующий матч соперники проведут уже в среду, 27 марта, там же в "МТЛ Арене". Начало в 19:00.