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Общество

Житель Самары выиграл в лотерею 5 млн рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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23 марта участник 147 181-го тиража лотереи "Рапидо" из Самары выиграл суперприз в размере 5,3 млн руб., сообщает пресс-служба "Столото".

В первом поле билета участник отметил числа: 08, 17, 19, 16, 01, 12, 04, 02, а во втором — 04. Эта комбинация обеспечила победу. Тиражи быстрой лотереи "Рапидо" обычно проходят каждые 15 минут.

"Выигранной суммы хватит, чтобы купить трехкомнатную квартиру в Самаре. Да еще и на отпуск в Европе останется! Но как победитель распорядится своими миллионами, станет известно, как только он (или она) обратится за выигрышем", — считают в "Столото".

По статистике государственных лотерей, в Самарской области самым крупным выигрышем остается 9,1 млн рублей. Обладателем этой суммы в прошлом году стал участник декабрьского тиража "Джокер".

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