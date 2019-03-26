В Самарской филармонии открывается Транссибирский Арт-Фестиваль

Во вторник, 26 марта, в 17:00 в Самарской государственной филармонии состоится первый концерт самарского этапа Транссибирского Арт-Фестиваля (12+). По итогам 2018 г., подведенным газетой "Музыкальное обозрение", Транссибирский Арт-Фестиваль назван фестивалем года, а его руководители — Вадим Репин и Олег Белый — персонами года. Попечительский совет Транссибирского Арт-Фестиваля возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

В Самарской филармонии этот фестиваль будет проходить в третий раз. Откроет его проект TONALi TOUR Transsiberian. TONALi — это инновационный культурно-просветительский проект, включающий в себя конкурс, академию и фестиваль. Благодаря уникальной комплексной программе поддержки музыкантов под девизом "Молодые — молодым", талантливые исполнители ежегодно увлекают классической музыкой около 40 тыс. детей и подростков в Германии, а также за ее пределами (в России, Италии, Швейцарии, Австрии, Голландии, Греции, Китае и США). Сотрудничая с ведущими театрами, фестивалями и образовательными структурами во всем мире, TONALi зарекомендовал себя как "генератор публики".

Проект TONALi TOUR Transsiberian дает участникам возможность познакомиться с основами менеджмента культуры и принципами работы культурных учреждений. Приобретенный в ходе проекта опыт помогает лучше понять мир классической музыки и увидеть культурную жизнь родного города с необычной стороны, а полученные навыки находят применение как в школьной, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Другим важным аспектом проекта является сохранение и поддержание интереса к культуре в целом и к классической музыке в частности.

Концерт трех молодых европейских музыкантов, который пройдет 26 марта в Самарской филармонии, станет финальной точкой самарского этапа проекта TONALi TOUR Transsiberian.

В программе: К. Шуман. Фортепианное трио соль минор, соч. 17; Й. Гайдн. Фортепианное трио Соль мажор (с венгерским рондо); Й. Брамс. Венгерский танец (обработка для фортепианного трио); Фортепианное трио Си мажор, соч. 8; Ф. Крейслер. Венский марш (обработка для фортепианного трио).

Исполнители: Даниэль Голод (фортепиано, Израиль), Артур Русановский (скрипка, Нидерланды), Иван Сканави (виолончель, Россия).