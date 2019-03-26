В Красноярском районе живут талантливые юные вокалистки

Можно ли в детском возрасте попасть на большую сцену? И реально ли стать "звездочкой вокала", если ты живешь в небольшом селе?

Как рассказала нашей редакции руководитель народного вокального детского коллектива "Карусель" красноярского дома культуры "Мечта" Людмила Кириченко, такую возможность имеет каждый талантливый ребенок. А проверить вокальные данные красноярских ребят в очередной раз удалось благодаря Всероссийскому конкурсу детского и юношеского творчества "Энергия звезд", который прошел 9 марта в Самаре.

— Отрадно, что участники нашего народного вокального детского коллектива "Карусель", — с удовлетворением сообщила Кириченко, — своими талантами покорили жюри всероссийского конкурса. В итоге в самой популярной номинации "Вокал" Виктория Майорова стала лауреатом 1 степени, Анастасия Самигулина также лауреат 1 степени, Елизавета Иванова — дипломант 1 степени, Ярослав Акилов — лауреат 1 степени, Алсу Бигенова — лауреат 2 степени. А трио "Карамельки" в составе Виктории Майоровой, Анастасии Самигулиной и Елизаветы Ивановой стали лауреатами 1 степени среди детских коллективов.

О своих талантливых подопечных Людмила Александровна может рассказывать долго. Например, о выступлении Ярослава Акилова она рассказала, что яркое выступление Ярослава с патриотической песней "Баллада о красках" было очень высоко оценено профессионалами и солисту из Красного Яра не хватило лишь 2 балла, чтобы стать обладателем гран-при фестиваля!

Михаил Белоусов, глава м.р. Красноярский:

"Большое внимание мы уделяем выявлению и поддержке талантливых детей. Для юных красноярцев работает множество секций и кружков, большая часть из которых бесплатна. Мы стараемся привлечь к спорту и творчеству как можно больше детей, ведь у каждого из них свои уникальные способности, нужно только их открыть. Особого внимания заслуживают наши замечательные педагоги, такие как Людмила Кириченко. Они вкладывают душу и сердце в наших ребят, развивая их таланты, направляя к победе. От всей души поздравляю юных вокалистов с заслуженными наградами!"