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Образование Общество

Самарский университет представил разработки искусственного интеллекта

МОСКВА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проектный офис цифрового развития Самарской области включился в работу по формированию дорожных карт по направлениям нацпроекта "Цифровая экономика".

В рамках продолжения работы над дорожными картами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в области сенсорики, искусственного интеллекта и нейротехнологий в Москве прошла презентация разработок Самарского университета по этим направлениям, а также сфере больших геоданных. С участием руководства проектного офиса цифрового развития были обсуждены стратегические вопросы сотрудничества самарского вуза и Сбербанка в реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Кроме этого, руководитель проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин провел переговоры с руководством федерального агентства "Россотрудничество" о продвижении цифровых технологий IT-компаний Самарской области в зарубежные страны.

Одним из проектов международного сотрудничества может стать проект Smart Agro, "умного земледелия" с правительством Республики Филиппины. Дмитрий Камынин обсудил подготовку делового визита самарских IТ-компаний в Республику Филиппины с руководством центра АСЕАН при МГИМО МИД России.

Руководитель проектного офиса цифрового развития также провел переговоры с директором фонда содействия интеграции инвалидов в общественную жизнь "Активная жизнь" по вопросам использования самарских цифровых технологий для реабилитации инвалидов, а также рабочие встречи по подготовке соглашения о сотрудничестве региона с корпорацией Samsung.

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