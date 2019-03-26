Сотрудник военкомата из Самары пойдет под суд по обвинению в двух взятках

Закончено следствие по уголовному делу бывшего старшего помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Советского и Железнодорожного районов Самары Антона Малышева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК России по Самарскому гарнизону ЦВО.

По данным следствия, его обвиняют в двух преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия").

По версии следствия, 6 декабря 2018 г., около 13:00, в кабинете военкомата на ул. Свободы, 89 Малышев получил две взятки по 85 тыс. руб. — каждая за содействие в незаконном освобождении двух юношей от призыва на военную службу. Одна из взяток, как считают следователи, передавалась через посредника.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Мерой пресечения Малышеву избрали содержание под домашним арестом.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направили для рассмотрения в Советский районный суд Самары.