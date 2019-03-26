16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По заявлению на следователя СК об избиении и вымогательстве назначена дополнительная проверка Сотрудник военкомата из Самары пойдет под суд по обвинению в двух взятках В связи с ожогами людей при прорывах теплотрасс возбуждены уголовные дела Организатор ОПГ страховых мошенников предстанет перед судом Женщину, чьего мертвого ребенка нашли на берегу озера, ждет суд

Преступления Происшествия

Сотрудник военкомата из Самары пойдет под суд по обвинению в двух взятках

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати

Закончено следствие по уголовному делу бывшего старшего помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Советского и Железнодорожного районов Самары Антона Малышева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК России по Самарскому гарнизону ЦВО.

По данным следствия, его обвиняют в двух преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия").

По версии следствия, 6 декабря 2018 г., около 13:00, в кабинете военкомата на ул. Свободы, 89 Малышев получил две взятки по 85 тыс. руб. — каждая за содействие в незаконном освобождении двух юношей от призыва на военную службу. Одна из взяток, как считают следователи, передавалась через посредника.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Мерой пресечения Малышеву избрали содержание под домашним арестом.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направили для рассмотрения в Советский районный суд Самары.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31