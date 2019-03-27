В Самаре три человека пострадали в сильном пожаре в историческом центре

Рано утром в среду, 27 марта, в Самаре произошел пожар в деревянном двухэтажном доме на ул. Чапаевской, 168, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4:24. По данным чрезвычайной службы, загоревшийся двухэтажный дом был построен в 1884 году. В здании пять квартир. Первый этаж дома обложен кирпичом.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что горит второй этаж и кровля здания на площади 300 кв. метров. Существовала угроза распространения огня на соседний дом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар №2".

На место происшествия выехали дополнительные наряды пожарных, оперативные службы и представители администрации Самары.

В 5:15 для обогрева эвакуированных жильцов был направлен автобус. Из домов № 168 и 170 эвакуировали 17 человек. Три пострадавших женщины были госпитализированы в Клиники медуниверситета.

Очаг возгорания был локализован в 6:06, а в 6:56 объявлена полная ликвидация пожара.

Всего в тушении участвовало 99 человек. Использовалось18 единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.