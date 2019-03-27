Рекультивация территории завода "Фосфор" в Тольятти не вошла в нацпрограмму

Во вторник, 26 марта, в администрации Тольятти на заседании экологического совета обсудили вопросы участия в федеральных программах для решения проблем загрязнения городской среды.

Глава Тольятти Сергей Анташев, комментируя проблему рекультивации территории бывшего завода "Фосфор", сообщил, что вопреки всем надеждам, в соответствующую национальную программу городу попасть не удалось.

В приоритете у федеральных властей оказалась проблема Чапаевска, у которого есть готовый проект. "У нас же проблема в том, что земля под "Фосфором" принадлежит не городу, а Российской Федерации, без решения которой нет продвижения этого вопроса", — посетовал градоначальник.

Анташев напомнил, что в свое время в Тольятти на территорию заброшенного предприятия привозили министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. После этого приезжали специалисты и оценивали проект в 3,2 млрд рублей.

"Мы пытались договориться о вывозе фосфора в Казахстан или Московскую область, но вопрос транспортировки отходов первого класса опасности проблематичен. Из 7 тысяч тонн чистого фосфора, в котором могла быть заинтересованность у покупателей, осталось порядка 70 тонн, поскольку происходило смешивание веществ", — сообщил градоначальник.

Что касается других экологических направлений, Анташев сообщил, что по федеральной программе "Чистая Волга" Тольятти претендует на получение 2,5 млрд руб. на проект по строительству сооружений для очистки ливневых стоков в Автозаводском районе.