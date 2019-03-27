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Губернатор Власть и политика

Объем внебюджетных инвестиций в Самарской области в 2018 году вырос на 5,9%

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время обращения со своим ежегодным посланием к депутатам и жителям региона рассказал об экономических итогах прошлого года.

Фото: https://twitter.com/samregion_press

"После нескольких лет спада, когда сокращались и объемы производства, и инвестиции, и заработки людей, мы начали движение вверх", — заявил глава региона.

Так, по его словам, по итогам 2018 г. объем отгрузки промышленной продукции в действующих ценах увеличился на 13% к уровню 2017 года, а индекс промышленного производства в физическом выражении по обрабатывающим отраслям составил 102,7%.

"Конечно, этого не достаточно. Но это практически максимум того, что можно было сделать, учитывая, что на протяжении трех предшествующих лет происходило падение инвестиций. И взаимосвязь этих значений для всех очевидна", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

А в продолжение добавил, что регион вернул свою инвестиционную привлекательность. Об этом, заметил глава региона, свидетельствуют решения ведущих мировых агентств — Moodyʼs и Standard & Poorʼs, которые зимой подняли рейтинг региона со стабильного до инвестиционного уровня.

"За прошедший год объем внебюджетных инвестиций в Самарской области вырос сразу на 5,9% к уровню 2017 года. Это значит, что бизнес увидел свои перспективы", — продолжил Дмитрий Азаров и выразил уверенность, что еще шаг вперед в этом направлении регион сделает и в текущем году.

"Наша экономика стала более конкурентоспособной. За год внешний торговый оборот региона вырос на 15%. Причем, экспорт увеличился на 18%", — сообщил глава региона.

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