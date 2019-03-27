Автомобильные дороги и мосты готовят к весеннему паводку

На региональных дорогах Самарской области завершают подготовку к весеннему паводку. Дорожники закончили осмотр и очистили от снега обочины, также прочищена большая часть водопропускных труб. Под особым контролем находятся низководные мосты, расположенные преимущественно в степных районах.

По прогнозам синоптиков, в 2019 г. паводок пройдет в первой декаде апреля. К подготовке подходят с особой тщательностью: не исключено, что из-за обильных зимних снегопадов уровень воды в реках поднимется выше обычного.

"В министерстве создана противопаводковая комиссия, реализуется перечень необходимых мероприятий. Очищены от снега 7500 водопропусных труб, это 92% от общего количества, осуществляется контроль пропуска воды через них. Также заготовлены все необходимые материалы и оборудование для предотвращения опасных ситуаций. В период прохождения паводка муниципальные противопаводковые комиссии и ответственные лица минтранса перейдут на круглосуточный режим работы", — подчеркивает замминистра транспорта Самарской области Андрей Спиридонов.

Особую нагрузку в период паводка несут низководные мосты, расположенные в местах интенсивного разлива рек. В Самарской области 439 мостов, из которых пять низководных. "В паводок низководные мосты закрывают. Для обеспечения целостности элементов искусственного сооружения снимают перильные ограждения, которые по мере опускания воды в реке возвращают обратно", — говорит заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог государственного казенного предприятия Самарской области "АСАДО" Алексей Тумбаев.

На низководном мосту через реку Большой Иргиз в сельском поселении Мосты Пестравского района, дорожники уже сняли перила. По словам специалистов, ежегодно уровень воды в реке повышается стремительно и достигает в среднем отметки 5-6 метров. В это время жители Мостов используют лодочную переправу. "За мостом без транспортного сообщения остаются два села сельского поселения — Ломовка и Тепловка. На период паводка заблаговременно проводится работа по закупке продуктов питания, лекарств, всех необходимых продуктов жизнедеятельности", — говорит глава сельского поседения Михаил Любаев.

На других низководных мостах в Самарской области подготовлены резервные схемы организации движения, для объезда в период затопления установят временные дорожные знаки.