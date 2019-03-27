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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил создать региональный НОЦ в первом полугодии 2019 года

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 марта, в ходе оглашения послания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил правительству задачу создания регионального Научно-образовательного центра в первом полугодии 2019 года.

"Мы обязательно будем участвовать в федеральном конкурсе на создание НОЦ, но чтобы придти к нему с каким-то заделом, я даю поручение правительству создать региональный НОЦ в первом полугодии 2019 года", — заявил губернатор.

По мнению главы региона, Самарская область должна стать одним из первых субъектов РФ, где такой центр появится. И, по его словам, первые шаги в этом направлении сделаны.

"Свою заинтересованность в проекте подтвердила корпорация Ростех. Приглашаем подключиться к созданию НОЦ и другие крупные компании, думающие о своем будущем и работающие на территории региона. Сейчас такие переговоры ведутся и с Газпромом. Предварительное согласие Алексея Миллера в нашей личной встрече достигнуто", — уточнил Дмитрий Азаров.
 

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